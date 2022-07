Il rebus del voto anticipato: 18, 25 settembre o 2 ottobre le date possibili (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l'estate l'Italia torna al voto. Si ragiona in queste ore sulle date possibili: 18 settembre, dicono "autorevoli fonti di governo", o 2 ottobre, data compatibile con le procedure istituzionali che si avvieranno da oggi. Ma non è da escludere neppure il 25 settembre, data inizialmente accantonata in virtù della coincidenza con il capodanno ebraico. Dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti reso noto che pomeriggio riceverà al Palazzo del Quirinale i presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione. L’articolo richiamato dal capo dello stato è quello che regola lo scioglimento delle Camere (“Il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l'estate l'Italia torna al. Si ragiona in queste ore sulle: 18, dicono "autorevoli fonti di governo", o 2, data compatibile con le procedure istituzionali che si avvieranno da oggi. Ma non è da escludere neppure il 25, data inizialmente accantonata in virtù della coincidenza con il capodanno ebraico. Dopo le dimissioni del premier Mario Draghi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti reso noto che pomeriggio riceverà al Palazzo del Quirinale i presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione. L’articolo richiamato dal capo dello stato è quello che regola lo scioglimento delle Camere (“Il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di ...

