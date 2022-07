Il Questore Giobbi tra eventi e sicurezza: “Il Bct sia da esempio, bene la movida nel weekend” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAl termine del tavolo tecnico che ha definito gli aspetti organizzativi del prossimo BCT MUSIC (Arena Musa 29/31 luglio 2022), il Questore Edgardo Giobbi ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione su diversi aspetti che riguardano non solo l’ordine pubblico ma anche sulle malsane abitudine dei sanniti. “Mi preme prendere ad esempio proprio il BCT, che ha dimostrato durante la fase organizzativa del festival del cinema e della televisione tenutosi nei giorni scorsi, quanto sia importante rispettare le regole e soprattutto le tempistiche per poter arrivare allo start avendo ottemperato tutte le pratiche e rendendo la macchina organizzativa molto più semplice. Da questo – ha proseguito il Questore – chiedo a chi si occupa di eventi di comunicarlo con le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAl termine del tavolo tecnico che ha definito gli aspetti organizzativi del prossimo BCT MUSIC (Arena Musa 29/31 luglio 2022), ilEdgardoha tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione su diversi aspetti che riguardano non solo l’ordine pubblico ma anche sulle malsane abitudine dei sanniti. “Mi preme prendere adproprio il BCT, che ha dimostrato durante la fase organizzativa del festival del cinema e della televisione tenutosi nei giorni scorsi, quanto sia importante rispettare le regole e soprattutto le tempistiche per poter arrivare allo start avendo ottemperato tutte le pratiche e rendendo la macchina organizzativa molto più semplice. Da questo – ha proseguito il– chiedo a chi si occupa didi comunicarlo con le ...

anteprima24 : ** Il Questore Giobbi tra #Eventi e sicurezza: 'Il #Bct sia da esempio, bene la movida nel weekend' **… - TV7Benevento : Eventi musicali BCT, ordine pubblico, movida e sicurezza. Intervista di TV7 al Questore Giobbi -… - ottopagine : In moto senza casco e cellulare mentre si guida, monito del Questore Giobbi #Benevento - TV7Benevento : GUIDA SICURA IN MOTO, I CONSIGLI DEL QUESTORE GIOBBI : 'TOLLERANZA ZERO NEI CONTROLLI' - - canale58 : Sannio - Motociclisti senza casco, task force sulle strade. Il questore Giobbi: “Saranno intensificati i controlli”… -