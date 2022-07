Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglie le Camere: si vota il 25 Settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente Sergio Mattarella, firma il decreto per sciogliere le Camere. Si voterà il 25 Settembre. Crisi di Governo, Mattarella e lo scioglimento delle Camere Credits: dire.itSergio Mattarella , ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, firma il decreto per lo scioglimento delle Camere del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; quest’ultimo è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Poco dopo il Cdm ha indetto per il 25 Settembre le elezioni. Il Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Il, firma il decreto perre le. Si voterà il 25. Crisi di Governo,e lo scioglimento delleCredits: dire.it, ai sensi dell’articolo 88Costituzione, firma il decreto per lo scioglimento delledel SenatoCamera dei Deputati; quest’ultimo è stato controfirmato daldel Consiglio dei Ministri. Poco dopo il Cdm ha indetto per il 25le elezioni. Il...

Palazzo_Chigi : L'intervento di replica del Presidente Draghi In diretta dal Senato della Repubblica - Palazzo_Chigi : In diretta le Comunicazioni del Presidente Draghi al Senato della Repubblica - Rinaldi_euro : I piddini scatenati con “ora a rischio i fondi PNRR”, ma non era stato proprio Draghi nel dichiarare prima dell'ele… - ilgiornale : Mario Draghi ha ringraziato il presidente della Repubblica e i suoi ministri durante il Cdm successivo alle dimissi… - Nicolo230592 : RT @ricpuglisi: Un paese di 60 milioni di abitanti che dipende dalla presenza di Mario Draghi come presidente del consiglio (o della repubb… -