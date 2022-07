Il presidente della Repubblica ha sciolto le Camere: elezioni politiche anticipate il 25 settembre Dopo la crisi di governo senza vie di uscita (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto il parlamento. Si andrà ad elezioni politiche anticipate il 25 settembre. Alle 16,30 il colloquio al Quirinale con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 17 quello con il presidente della Camera, Roberto Fico. Quindi il decreto di scioglimento delle Camere, controfirmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Alle 18 la riunione del Consiglio dei ministri per ratificare la decisione del capo dello Stato. A seguire colloquio al Quirinale fra il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio ed il ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 luglio 2022) Il, Sergio Mattarella, hail parlamento. Si andrà adil 25. Alle 16,30 il colloquio al Quirinale con ladel Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 17 quello con ilCamera, Roberto Fico. Quindi il decreto di scioglimento delle, controfirmato daldel Consiglio, Mario Draghi. Alle 18 la riunione del Consiglio dei ministri per ratificare la decisione del capo dello Stato. A seguire colloquio al Quirinale fra il, ildel Consiglio ed il ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella riceverà nel pomeriggio al Palazzo del #Quirinale i Presidenti de… - ricpuglisi : Un paese di 60 milioni di abitanti che dipende dalla presenza di Mario Draghi come presidente del consiglio (o dell… - Palazzo_Chigi : L'intervento di replica del Presidente Draghi In diretta dal Senato della Repubblica - 9Roby11 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella,dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento,ai sensi dell'articolo 88 della Costitu… - magicamirta : RT @ricpuglisi: Un paese di 60 milioni di abitanti che dipende dalla presenza di Mario Draghi come presidente del consiglio (o della repubb… -