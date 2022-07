Il presidente della Repubblica ha sciolto le Camere | elezioni politiche anticipate Dopo la crisi di governo senza vie di uscita

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il, Sergio Mattarella, hail parlamento. Alle 16,30 il colloquio al Quirinale con ladel Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alle 17 quello con ilCamera, Roberto Fico. Quindi il decreto di scioglimento delle, controfirmato daldel Consiglio, Mario Draghi. Alle 18 la riunione del Consiglio dei ministri per ratificare la decisione del capo dello Stato. A seguire colloquio al Quirinale fra il, ildel Consiglio ed il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per il decreto di indizione (data compresa, ovviamente: 25 settembre, stando ad ...

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è dimesso. Ha lasciato il Quirinale dopo circa 30 minuti di colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo quanto affermato dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, 'il professor Mario Draghi, dopo aver riferito in ... Gia' questo pomeriggio, dopo aver sentito i presidenti del Senato e della Camera, il presidente della Repubblica potrebbe annunciare lo scioglimento delle Camere: Draghi sarebbe atteso al Colle per ... Roma, 21 lug. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e, suc ...