Il portiere ha detto “sì” al Napoli: può arrivare a costo zero (Di giovedì 21 luglio 2022) Con l’addio di David Ospina il Napoli ha salutato colui che, di fatto, è stato il titolare della porta azzurra nelle ultime stagioni. Ha trovato anche spazio Meret, certo, però spesso ha giocato nelle partite meno importanti o, piuttosto, in competizioni come l’Europa League o la Coppa Italia. Quest’anno l’ex portiere dell’Udinese dovrebbe assumere al 100% i gradi del titolare, eppure ci sono ancora dei tentennamenti. Sia da parte di Luciano Spalletti che – non è un mistero – ha sempre preferito Ospina e che pubblicamente non ha mai confermato in toto la fiducia nei suoi confronti, sottolineando spesso gli aspetti in cui Meret deve ancora migliorare. Meret Napoli (Getty Images)Dall’altra parte, il numero 1 azzurro non ha ancora posto la firma sul rinnovo di contratto fino al 2027, che sembra sempre ad un passo dall’essere ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Con l’addio di David Ospina ilha salutato colui che, di fatto, è stato il titolare della porta azzurra nelle ultime stagioni. Ha trovato anche spazio Meret, certo, però spesso ha giocato nelle partite meno importanti o, piuttosto, in competizioni come l’Europa League o la Coppa Italia. Quest’anno l’exdell’Udinese dovrebbe assumere al 100% i gradi del titolare, eppure ci sono ancora dei tentennamenti. Sia da parte di Luciano Spalletti che – non è un mistero – ha sempre preferito Ospina e che pubblicamente non ha mai confermato in toto la fiducia nei suoi confronti, sottolineando spesso gli aspetti in cui Meret deve ancora migliorare. Meret(Getty Images)Dall’altra parte, il numero 1 azzurro non ha ancora posto la firma sul rinnovo di contratto fino al 2027, che sembra sempre ad un passo dall’essere ...

Sneijderismo : RT @it_inter: #Handanovic sulla papera di #Radu: 'È stato un dispiacere e un'amarezza enorme. Io quella sera non gli ho detto niente, gli h… - it_inter : #Handanovic sulla papera di #Radu: 'È stato un dispiacere e un'amarezza enorme. Io quella sera non gli ho detto nie… - Sneijderismo : RT @90ordnasselA: “Radu?È stato un dispiacere e un’amarezza enorme, ma è la vita.E una stagione non dipende mai da una partita. Io quella s… - franpiace : @fRa_gAv Alleggerisce sul portiere, come si sarebbe detto una volta - TheGreatOne1986 : RT @90ordnasselA: “Radu?È stato un dispiacere e un’amarezza enorme, ma è la vita.E una stagione non dipende mai da una partita. Io quella s… -