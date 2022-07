Il pm del caso Grillo Jr si candida al Csm (Di giovedì 21 luglio 2022) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - Ci ha pensato per alcune settimane, poi la decisione. Gregorio Capasso, Procuratore capo di Tempio Pausania, piccolo Tribunale della Gallura in Sardegna, si candida, come apprende l'Adnkronos, al Consiglio superiore della magistratura. Le candidature scadono proprio oggi e lui, pochi giorni fa, ha inviato il suo curriculum con la richiesta per il collegio Sud e Isole. Capasso è il Procuratore della Repubblica che lo scorso 26 novembre ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, accusato con tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni. Una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 proprio nel residence di proprietà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - Ci ha pensato per alcune settimane, poi la decisione. Gregorio Capasso, Procuratore capo di Tempio Pausania, piccolo Tribunale della Gallura in Sardegna, si, come apprende l'Adnkronos, al Consiglio superiore della magistratura. Leture scadono proprio oggi e lui, pochi giorni fa, ha inviato il suo curriculum con la richiesta per il collegio Sud e Isole. Capasso è il Procuratore della Repubblica che lo scorso 26 novembre ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Ciro, il figlio di Beppe, accusato con tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni. Una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 proprio nel residence di proprietà ...

