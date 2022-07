Il piccolo Fabio annegato in piscina a 4 anni: ennesimo dramma in questa estate (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una volta dobbiamo raccontarvi la storia di un bambino che ha perso la vita in quello che doveva essere un giorno di svago e divertimento. questa volta siamo nel Lazio; dopo la morte di un bambino romano in Sardegna e dopo la morte di un piccolo in Toscana, oggi un’altra notizia simile arriva dalla provincia di Viterbo. E ancora una volta siamo costretti a parlare di tragedia in piscina . Tutto è successo nella piscina polisportiva di Grotte di Castro, comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4 anni è morto annegato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti. “Alla luce della tragedia avvenuta questa mattina dove ha perso la vita un bambino di 4 anni residente nel nostro comune, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una volta dobbiamo raccontarvi la storia di un bambino che ha perso la vita in quello che doveva essere un giorno di svago e divertimento.volta siamo nel Lazio; dopo la morte di un bambino romano in Sardegna e dopo la morte di unin Toscana, oggi un’altra notizia simile arriva dalla provincia di Viterbo. E ancora una volta siamo costretti a parlare di tragedia in. Tutto è successo nellapolisportiva di Grotte di Castro, comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4è mortodopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti. “Alla luce della tragedia avvenutamattina dove ha perso la vita un bambino di 4residente nel nostro comune, ...

