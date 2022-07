Il piano europeo per superare l’inverno con meno gas (Di giovedì 21 luglio 2022) «Quando diciamo Winter is coming non ci riferiamo a Game of Thrones». Il vice-presidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans riassume così il timore che si respira a livello comunitario per un inverno che potrebbe presentarsi gelido, dopo un’estate torrida. Non per le temperature, ma per i problemi legati alle forniture di gas dalla Russia, che «utilizza il suo combustibile come un’arma» nella guerra commerciale all’Unione europea: nei primi sei mesi del 2022 il flusso attraverso le condutture è diminuito di 28 milioni di metri cubi, a giugno l’Ue ha ricevuto solo il 30% della quantità abituale degli ultimi cinque anni e finora 12 Stati hanno subito tagli ai rifornimenti. Per questo la Commissione europea ha presentato un nuovo strumento nella lunga battaglia contro la dipendenza energetica da Mosca, cominciata con l’invasione dell’Ucraina. Dopo l’adozione di un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) «Quando diciamo Winter is coming non ci riferiamo a Game of Thrones». Il vice-presidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans riassume così il timore che si respira a livello comunitario per un inverno che potrebbe presentarsi gelido, dopo un’estate torrida. Non per le temperature, ma per i problemi legati alle forniture di gas dalla Russia, che «utilizza il suo combustibile come un’arma» nella guerra commerciale all’Unione europea: nei primi sei mesi del 2022 il flusso attraverso le condutture è diminuito di 28 milioni di metri cubi, a giugno l’Ue ha ricevuto solo il 30% della quantità abituale degli ultimi cinque anni e finora 12 Stati hanno subito tagli ai rifornimenti. Per questo la Commissione europea ha presentato un nuovo strumento nella lunga battaglia contro la dipendenza energetica da Mosca, cominciata con l’invasione dell’Ucraina. Dopo l’adozione di un ...

S1Tv : Gas, un piano europeo per ridurre i consumi del 15% - BassoFbasso : Gas, piano d’emergenza europeo. Taglio dei consumi del 15%, per l'Italia sono circa 8,3 miliardi di metri cubi - FatimaCurzio : RT @Corriere: Gas, piano d’emergenza europeo. Taglio dei consumi di 8,3 miliardi - Corriere : Gas, piano d’emergenza europeo. Taglio dei consumi di 8,3 miliardi - palermo24h : Gas, un piano europeo per ridurre i consumi del 15% -