Il Pd chiude a Conte | Rapporto segnato in negativo Il campo largo resta | da sinistra al centro senza M5S

(Di giovedì 21 luglio 2022) "Mi pare difficile un'alleanza con chi ha contribuito insieme aldestra ad affossare il governo Draghi e ad assumersi la responsabilità di lasciare il Paesegoverno in un momento difficile" Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Draghi, replica durissima che chiude la porta a Conte: attacco ai 5 Stelle su reddito, salario minimo e superbonus.… - petergomezblog : Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “To… - fattoquotidiano : IL GOVERNO AL CAPOLINEA Draghi ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto - Affaritaliani : Elezioni, il Pd chiude a Conte. 'Il campo largo resta, ma senza M5S' - disinformate_it : RT @fattoquotidiano: Draghi, replica durissima che chiude la porta a Conte: attacco ai 5 Stelle su reddito, salario minimo e superbonus. Po… -

... siin un modo tanto brusco quanto inaspettato. Il passo indietro di Lega e Forza Italia, ... La leadership didopo questa crisi è più precaria, il Movimento come lo abbiamo conosciuto ...... Giuseppe, al centrodestra di governo a trazione salviniana, che dopo ore e ore di vertice ha ... La replica del premiertrattativa. Raccontano che sia stato Berlusconi il più determinato a ...Il fondatiore del M5s, rivelano alcune fonti all'AGI, avrebbe appoggiato la scelta del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto sulla risoluzione presentata dal senatore Casini. "Draghi alla fine ...Il segretario parla ai gruppi del Pd e chiude all'alleanza con il M5s: "Scenario cambiato, ora pensiamo a noi. Non sanno quello che hanno fatto".