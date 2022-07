Il padre non lascia la mano del figlio 13enne ucciso alla fermata dell'autobus a Kharkiv (Di giovedì 21 luglio 2022) Una foto straziante sta facendo il giro del web. Una poliziotta tenta di consolare un uomo che prega, piange e non riesce a lasciare la mano del suo piccolo di 13 anni, ucciso in un attacco missilistico... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 luglio 2022) Una foto straziante sta facendo il giro del web. Una poliziotta tenta di consolare un uomo che prega, piange e non riesce are ladel suo piccolo di 13 anni,in un attacco missilistico...

