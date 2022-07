Il miglior XI della Premier League dei sei grandi giocatori indesiderati quest’estate

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 21:26:02 Il web non parla d’altro: Di Andrea Thompson Pubblicato: 20 luglio 2022 20:26Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2022 22:37 La finestra di mercato estiva è viva e vegeta mentre la stagione2022-23 si avvicina, con il Manchester City di Pep Guardiola che cerca ancora una volta di finire in cima alla lista a maggio in quello che si preannuncia potenzialmente uno dei campionati più combattuti stagioni nella memoria recente. • Erling Haaland in• Le prime stagioni complete di Antonio Conte ed Erik ten Hag in, due dellei• Arsenal e Chelsea spendono un sacco di soldi• La prima stagione di Darwin Nunez Questa stagione disarà ...