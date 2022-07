Il governo cade ma i parlamentari salvano il vitalizio: scatta il 24 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Aula del Senato Roma, 21 luglio 2022 - Crisi di governo per tutti ma senza dramma per i parlamentari al primo mandato che ormai - qualunque siano i tempi delle prossime elezioni - hanno salvo il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Aula del Senato Roma, 21 luglio 2022 - Crisi diper tutti ma senza dramma per ial primo mandato che ormai - qualunque siano i tempi delle prossime elezioni - hanno salvo il ...

alexbarbera : Divertenti coincidenze per complottisti: cade il governo atlantista, Mosca riprende a pompare il gas da Nord Stream - lucatelese : Sarà il primo governo che cade dopo una fiducia con un margine di oltre cento voti. :-) - Corriere : «Il governo cade a pezzi»: il New York Times, la crisi, l’allarme per il fronte ucraino I giornali stranieri - Giopigli : RT @simonetassi: I balneari e i tassisti. Cade il governo per i balneari e i tassisti. La lega nella pattumiera insieme agli scappati di ca… - Giovann75194542 : RT @beppeferri9649: Se il governo cade, @Robersperanza verrà esautorato. Chi vuole @AStramezzi come prossimo ministro della salute? -