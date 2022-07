(Di giovedì 21 luglio 2022) Sono 14 oggi le città da bollino rosso a causa del. Ovvero Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma (che lo erano da ieri) e Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. Ma venerdì prossimo, 21 luglio, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, arriverà il livello massimo di allerta. Che indica rischi per la salute anche per la popolazione sana e sarà segnalato per 16 città. Trieste e Verona si aggiungeranno a quelle di oggi. Ma c’è di più. IlPeter, che insegna Cambiamenti climatici al Politecnico di Torino, dice che ogni anno si supereranno nuovi record. E che ilnon si fermerà. «Le ondate di calore diventeranno sempre più frequenti. E i record di temperatura continueranno abattuti», dice ...

TORINO - Il suo "Addio ai ghiacci" risale al 2017: cinque anni fa Peterbritannico, una vita a fare la spola tra le aule dell'Università di Cambridge e il Polo Nord, scrisse il saggio A farewell to ice (edito in Italia da Bollati Boringhieri) che ...Quello di quest'anno è un Festival che arriva a coinvolgere oltre 300 relatori, tra cui il Premio Nobel per la chimica 2021 David MacMillan, ildi fama internazionale, Peter, ... Il glaciologo Wadhams: «Vi spiego perché il caldo aumenterà e questa estate rischia di essere più fresca delle prossime» Cinque anni fa Peter Wadhams, glaciologo britannico scrisse il saggio "A farewell to ice" che intonava il de profundis per l’Artico.