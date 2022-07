"Il giorno sbagliato": un meccanismo di suspense su una vicenda di tutti i giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) IL giorno sbagliato Sky Cinema suspense 21, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Regia di Derrick Borte. Produzione USA 2020. Durata: 90 minuti LA TRAMA Potrebbe capitare a chiunque. A chiunque al mattino tocchi di percorrere in auto la città per le consuete destinazioni. Portare la prole a scuola e arrivare in orario in ufficio. Rachel, madre single, è in ritardo in entrambi i casi. Si arrabatta nel traffico e strombetta se qualcuno davanti a lei non parte quando il semaforo dà il verde. Rachel strombetta ma il conducente davanti a lei esce dall'auto e apostrofa minaccioso la donna. Rachel di primo acchito lo prende solo per un automobilista bullo. Ma lo spettatore sa (dalla prima sequenza) che l'uomo è un feroce assassino (l'ha visto uccidere la moglie e l'amante di lei). Per Rachel si approssimano momenti cupissimi. PERCHÈ ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) ILSky Cinema21, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Regia di Derrick Borte. Produzione USA 2020. Durata: 90 minuti LA TRAMA Potrebbe capitare a chiunque. A chiunque al mattino tocchi di percorrere in auto la città per le consuete destinazioni. Portare la prole a scuola e arrivare in orario in ufficio. Rachel, madre single, è in ritardo in entrambi i casi. Si arrabatta nel traffico e strombetta se qualcuno davanti a lei non parte quando il semaforo dà il verde. Rachel strombetta ma il conducente davanti a lei esce dall'auto e apostrofa minaccioso la donna. Rachel di primo acchito lo prende solo per un automobilista bullo. Ma lo spettatore sa (dalla prima sequenza) che l'uomo è un feroce assassino (l'ha visto uccidere la moglie e l'amante di lei). Per Rachel si approssimano momenti cupissimi. PERCHÈ ...

