Il Giappone dice sì al ritorno dei turisti di tutto il mondo, ma con regole precise (Di giovedì 21 luglio 2022) Giappone meta gettonata del 2022. Nonostante le ferree regole imposte dal governo Giapponese in termini di sicurezza, i flussi di turisti non hanno accennato a diminuire. La terra del 'Sol Levante' è stata letteralmente presa di mira, trovandosi poco preparata a una situazione simile, giudicata da tutti decisamente ingestibile. Non avere controllo su queste tematiche 'calde' infatti, comporterebbe una cattiva gestione del Paese, e un conseguente rischio sanitario per tutti. Come fare quindi per raggiungere il Giappone? Per ora, le misure scelte stabiliscono che solo gruppi di turisti accompagnati abbiano libero passaggio alla dogana. Ad ogni comitiva poi, viene imposto di tenere un comportamento rispettoso del luogo in cui si trovano, evitando di mettere in pericolo la propria e altrui ...

