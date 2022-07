Il futuro del Governo italiano, se ne parla questa sera a Zona Bianca (Di giovedì 21 luglio 2022) Nella puntata del 21 luglio in onda in prima serata su Retequattro tra i temi anche le possibili soluzioni alla crisi economia e la quarta dose di vaccino questa sera, giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. Tema centrale della puntata il futuro del Governo italiano, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, dopo la crisi aperta la settimana scorsa dal Movimento 5 Stelle. Nel corso della serata un focus sulle possibili soluzioni per garantire all’Italia i fondi del Pnrr e per alleviare la crisi economica che sta investendo il nostro Paese, con i rincari dei prezzi delle bollette e dei beni di prima ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) Nella puntata del 21 luglio in onda in primata su Retequattro tra i temi anche le possibili soluzioni alla crisi economia e la quarta dose di vaccino, giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con “”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi in primata su Retequattro. Tema centrale della puntata ildel, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, dopo la crisi aperta la settimana scorsa dal Movimento 5 Stelle. Nel corso dellata un focus sulle possibili soluzioni per garantire all’Italia i fondi del Pnrr e per alleviare la crisi economica che sta investendo il nostro Paese, con i rincari dei prezzi delle bollette e dei beni di prima ...

