Il Fulham è vicino a un accordo per il terzino destro del VfL Wolfsburg Kevin Mbabu (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 17:48:06 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 21 luglio 2022 16:48Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022 16:51 La promozione in Premier League è arrivata ancora una volta per il Fulham quando i Cottagers sono tornati nella massima serie del calcio inglese per quella che sarà la terza volta in cinque stagioni, e la squadra di Marco Silva avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per evitare il cadere ancora una volta. Come riportato dall’addetto ai trasferimenti Fabrizio Romano, il Fulham si sta avvicinando a un accordo concluso per il terzino destro della nazionale svizzera Kevin Mbabu. Kevin Mbabu sarà svelato molto presto come ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 17:48:06 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 21 luglio 2022 16:48Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2022 16:51 La promozione in Premier League è arrivata ancora una volta per ilquando i Cottagers sono tornati nella massima serie del calcio inglese per quella che sarà la terza volta in cinque stagioni, e la squadra di Marco Silva avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per evitare il cadere ancora una volta. Come riportato dall’addetto ai trasferimenti Fabrizio Romano, ilsi sta avvicinando a unconcluso per ildella nazionale svizzerasarà svelato molto presto come ...

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO -#Mbabu verso il Fulham, accordo trovato per circa 7M col Wolfsburg - #Sommer niente Nizza, vi… - Jack99p : @villalibrense @Sk91acm @acmilan Alla fine la squadra che gli ha offerto di più era il fulham con una cifra vicino… - SLazio1990 : @alep_real Sì sì avevo capito…diciamo che per come ho capito io l’agenzia sua spingeva per Juve o Fulham ovviamente… - augustociardi75 : @Fabius40884986 Ma la zona del Fulham sta vicino a te? ?? -