Il Credito Sportivo presenta lo studio "PIL dello Sport" (Di giovedì 21 luglio 2022) L'Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell'Italia attraverso lo Sport e la Cultura, ha presentato lo studio il "PIL dello Sport. La dimensione economica dello Sport in Italia", finalizzato alla stima di un insieme di indicatori della dimensione e della performance economica del settore in Italia – nonché il posizionamento del nostro Paese Calcio e Finanza.

