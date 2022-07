Il commissario Veneruso e il massacro di via Chiaia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 luglio 2022) La Napoli letteraria ha trovato il suo anti-Ricciardi nelprotagonista dell’ultimo giallo storico dello scrittore-architetto partenopeo Diego Lama, “Il mostro di Capri (pagg. 424, euro 18; Mondadori)”. Se ilRicciardi di Maurizio De Giovanni porta avanti la sua missione di rendere umana l’azione della polizia in pieno Ventennio fascista, il suo contraltare agisce alla fine del 1800 in una Napoli che non ha ancora metabolizzato l’Unità d’Italia. Ricciardi è un bel romantico e malinconico innamorato di una donna che non riesce a fare sua per un passato che lo turba, mentreè un uomo che non si piace e che non sa trattare con le donne belle, ma le cerca: anche se con esiti incerti. Il primo ama i suoi sottoposti ed ha fiducia nel genere umano, mentre il secondo considera la sua ...