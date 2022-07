Il colore del costume di tuo figlio può salvargli la vita (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando si inizia lo shopping per fare scorta di costumi da bagno per i bambini solitamente si pensa allo stile e alla comodità, ma anche il colore è importante: un gruppo di sicurezza acquatica ha infatti dimostrato che alcuni colori sono migliori di altri, in acqua, per poter riconoscere i propri figli in caso di pericolo. ALIVE Solution è un gruppo di sicurezza acquatica che ha deciso di mettere alla prova i vari colori dei costumi da bagno, sia in acque torbide come quelle di un lago, sia nelle acque limpide di una piscina. I colori, infatti, appaiono diversi sott’acqua e sebbene alcuni risultino brillanti e visibili, molti possono confondersi e diventare scuri fino a sembrare solo un’ombra. Localizzare il proprio bambino in acqua in caso di emergenza è di vitale importanza, e il colore del suo costume può fare la ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando si inizia lo shopping per fare scorta di costumi da bagno per i bambini solitamente si pensa allo stile e alla comodità, ma anche ilè importante: un gruppo di sicurezza acquatica ha infatti dimostrato che alcuni colori sono migliori di altri, in acqua, per poter riconoscere i propri figli in caso di pericolo. ALIVE Solution è un gruppo di sicurezza acquatica che ha deciso di mettere alla prova i vari colori dei costumi da bagno, sia in acque torbide come quelle di un lago, sia nelle acque limpide di una piscina. I colori, infatti, appaiono diversi sott’acqua e sebbene alcuni risultino brillanti e visibili, molti possono confondersi e diventare scuri fino a sembrare solo un’ombra. Localizzare il proprio bambino in acqua in caso di emergenza è dile importanza, e ildel suopuò fare la ...

sebmes : Qui è quando il poliziotto che sta perquisendo come un criminale un uomo di colore (e la sua collega tiene sotto ti… - AndreaRomano9 : L’osceno commento della portavoce di #Lavrov e i festeggiamenti di #Mosca per la crisi italiana dovrebbero aprire g… - Assuntacarmenc : RT @ClaudiaZol2: @GabriellaBargh1 @cotrozzi_lisa Abbandonate l'ignoranza la superstizione del colore nero sono cani gatti come tutti gli al… - UgoBaroni : RT @PaolaToogoodxme: #MareCoiVersi #NatiOggi #21luglio 'Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare… - SignoraDelleOr1 : RT @gerri232: 'Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il… -