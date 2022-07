Il Chelsea chiude un nuovo colpo, la Juventus ringrazia (Di giovedì 21 luglio 2022) La Juventus non ha chiuso il suo mercato: il regista può arrivare grazie al nuovo colpo del Chelsea, l’intreccio che favorisce i bianconeri E’ un Chelsea ‘vecchia maniera’ quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Lanon ha chiuso il suo mercato: il regista può arrivare grazie aldel, l’intreccio che favorisce i bianconeri E’ un‘vecchia maniera’ quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

EuropaCalcio : #chelsea, si chiude per #kounde del #siviglia: 50 milioni più bonus - Fedeoer : @ncorrasco @Milestemplaris @mckillbill @AngelOne_ @pap1pap E infatti se lo sceicco si sveglia di cattivo umore addi… - Bam_Bam_9_18 : @IMBili_ @Delu90Inter @francescobonfi_ ... - Koulibaly, prima scelta per sostituire De Ligt, va al Chelsea - La Juv… - Mr_Eko_Onana : @RobertoRenga Come mai il psg vuole skriniar, il bayern chiude DeLigt e il chelsea Koulibaly? Io fossi stato inter… - giangiuffre : RT @CarmeloTocchi: ? Continua la trattativa tra @juventusfc e @ChelseaFC per De ligt. La Juve chiede l'inserimento di Kantè nella trattativ… -