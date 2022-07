Il centrodestra può governare. E su Forza Italia… Parla de Bertoldi (FdI) (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono gli unici che, realmente, possono cantare vittoria. Fratelli d’Italia issa il tricolore e, lancia in resta, si prepara ad affrontare le urne che – stando agli ultimi lanci di agenzia – dovrebbero essere entro la fine di settembre. Nella coalizione però i malumori serpeggiano e, come nel caso dell’ex ministro Gelmini, deflagrano. Un abbandono sanguinoso a cui se ne aggiunge un altro altrettanto “eccellente”, quello di Renato Brunetta. Le defezioni, alle orecchie del senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, non suonano nuove. Anzi “me lo aspettavo” dice. Si aspettava che dopo il voto in Senato ci fosse qualcuno che avrebbe abbandonato Forza Italia? Premesso che sono problemi di Forza Italia, posso dire però che da un po’ di tempo il ministro Renato Brunetta si era dimenticato di quale fosse la sua collocazione all’interno ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono gli unici che, realmente, possono cantare vittoria. Fratelli d’Italia issa il tricolore e, lancia in resta, si prepara ad affrontare le urne che – stando agli ultimi lanci di agenzia – dovrebbero essere entro la fine di settembre. Nella coalizione però i malumori serpeggiano e, come nel caso dell’ex ministro Gelmini, deflagrano. Un abbandono sanguinoso a cui se ne aggiunge un altro altrettanto “eccellente”, quello di Renato Brunetta. Le defezioni, alle orecchie del senatore di Fratelli d’Italia Andrea de, non suonano nuove. Anzi “me lo aspettavo” dice. Si aspettava che dopo il voto in Senato ci fosse qualcuno che avrebbe abbandonatoItalia? Premesso che sono problemi diItalia, posso dire però che da un po’ di tempo il ministro Renato Brunetta si era dimenticato di quale fosse la sua collocazione all’interno ...

