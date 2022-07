Il Centro della musica, cartoline dall’Europa (Di giovedì 21 luglio 2022) Sabato 23 luglio alle 17 è in programma nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti il secondo dei quattro concerti de “Il Centro della musica”, nuova rassegna musicale ideata dalla Fondazione Teatro Donizetti e organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, OFI – Orchestra Filarmonica Italiana, con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, e con la partecipazione de I Solisti dell’Orchestra Donizetti Opera. La rassegna, che ha preso avvio lo scorso 25 giugno con buona partecipazione di pubblico che ha apprezzato le esecuzioni di giovani allievi del Conservatorio, intende accompagnare il pubblico nei mesi estivi avvicinandolo a una nuova esperienza di ascolto, offrendo anche l’opportunità di far scoprire o riscoprire angoli suggestivi dello stesso Teatro ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022) Sabato 23 luglio alle 17 è in programma nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti il secondo dei quattro concerti de “Il”, nuova rassegnale ideata dalla Fondazione Teatro Donizetti e organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, OFI – Orchestra Filarmonica Italiana, con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, e con la partecipazione de I Solisti dell’Orchestra Donizetti Opera. La rassegna, che ha preso avvio lo scorso 25 giugno con buona partecipazione di pubblico che ha apprezzato le esecuzioni di giovani allievi del Conservatorio, intende accompagnare il pubblico nei mesi estivi avvicinandolo a una nuova esperienza di ascolto, offrendo anche l’opportunità di far scoprire o riscoprire angoli suggestivi dello stesso Teatro ...

