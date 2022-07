Il Barcellona non può vendere le maglie di Lewandowski: il motivo è bizzarro (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Barcellona si è regalato le prestazioni di uno dei migliori calciatori in circolazione: Robert Lewandowski. Il desiderio del polacco è stato accontentato, ovvero quello di cambiare maglia e lasciare il Bayern Monaco. L’accordo tra il club è stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus. I tifosi sono al settimo cielo per l’arrivo di un grande bomber e, in tantissimi, si sono fiondati nel megastore per acquistare la maglia del nuovo idolo. Qualcosa, però, non è andata per il verso giusto. Non è infatti possibile comprare la maglietta col cognome del calciatore polacco: il negozio ha infatti esaurito la lettera “W”, che compare due volte nel cognome del polacco. La conferma è arrivata direttamente da un membro dello store ufficiale. I tifosi hanno proposto una soluzione esilarante, quella di capovolgere la lettera ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilsi è regalato le prestazioni di uno dei migliori calciatori in circolazione: Robert. Il desiderio del polacco è stato accontentato, ovvero quello di cambiare maglia e lasciare il Bayern Monaco. L’accordo tra il club è stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus. I tifosi sono al settimo cielo per l’arrivo di un grande bomber e, in tantissimi, si sono fiondati nel megastore per acquistare la maglia del nuovo idolo. Qualcosa, però, non è andata per il verso giusto. Non è infatti possibile comprare latta col cognome del calciatore polacco: il negozio ha infatti esaurito la lettera “W”, che compare due volte nel cognome del polacco. La conferma è arrivata direttamente da un membro dello store ufficiale. I tifosi hanno proposto una soluzione esilarante, quella di capovolgere la lettera ...

