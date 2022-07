I sabotatori russi che provano a fermare la guerra di Putin

(Di giovedì 21 luglio 2022) Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I militanti di alcune organizzazioni spiegano come è coordinata la resistenza e cosa la rende efficace. Leggi

Internazionale : Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I sabotatori russi che provano a… - allegraconfuoco : RT @Internazionale: Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I sabotatori russi che provano a ferm… - kontakia : RT @Internazionale: Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I sabotatori russi che provano a ferm… - AllStarsLA : RT @Internazionale: Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I sabotatori russi che provano a ferm… - EdizioniFrisco : RT @Internazionale: Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I sabotatori russi che provano a ferm… -

Domani

Nel regime golpista di Kiev si può essere considerati " traditori " e "", anche ... Le notizie di atrocità contro i prigionieri di guerrasi stanno accumulando. Sempre più spesso, ...Nel regime golpista di Kiev si può essere considerati " traditori " e "", anche ... Le notizie di atrocità contro i prigionieri di guerrasi stanno accumulando. Sempre più spesso, ... Kiev è pronta a resistere a un’altra avanzata russa Uffici di reclutamento militare incendiati, treni dell’esercito fatti deragliare. I militanti di alcune organizzazioni spiegano come è coordinata la resistenza e cosa la rende efficace. Leggi ...Se a fine febbraio la capitale ucraina fosse caduta in mani russe, probabilmente la guerra sarebbe finita in pochi giorni con una vittoria di Mosca e l’insediamento di un governo fantoccio. I volontar ...