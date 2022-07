(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Consiglieri regionali Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi: “Il Governo cade per unastrategica politica del centrodestra” “Ilin questi mesi ha sempre lavorato per tutelare cittadini, famiglie e imprese, sostenendo in un momento di emergenza, con grande senso di responsabilità, un Governo con forze politiche molto distanti da noi. Lo abbiamo fatto per difendere le nostre misure e lottando su ogni provvedimento”, a dirlo sono i Consiglieri regionali delMichele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi. “Abbiamo presentato le priorità su cui bisognava definire un’agenda di Governo. Punti che prevedevano risposte chiare e specifiche. Non solo non è stato possibile ma l’atteggiamento che abbiamo ricevuto dal ...

anteprima24 : ** I #Grillini #Campani compatti: “Giusta la scelta fatta dal Movimento 5 stelle” ** -

... "Italia al Centro - Idea! - Cambiamo - Europeisti - Noi di centro (Noi)". Quindi, sempre ... che non li ha votati neppure lui, si capisce perché su ottoeletti in Liguria ne è rimasto ...La nemesi deisi chiamerà Insieme per il Futuro, come una lista civica qualsiasi alle ... Di Maio pesca a piene mani tra i siciliani e soprattutto tra i, ma anche tra gli eletti che ...Attendere, prego. Nella galassia Cinquestelle in Campania la parola d'ordine è aspettare lo sviluppo degli eventi perché in questo complesso passaggio politico scegliere dove e ...Per De Luca la crisi di Governo è "sconcertante, non si erano viste cose del genere nemmeno nella prima Repubblica".