I giovani talenti asiatici a Bergamo per il concerto contro le divisioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Il progetto L'Asian Youth Orchestra il 5 agosto si esibirà nella Basilica di Santa Maria Maggiore: sarà un omaggio all'Italia nel nome della musica e della fratellanza.

