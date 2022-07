I film e le serie da vedere per conoscere la nuova interprete di Galadriel de Il Signore degli Anelli (Di giovedì 21 luglio 2022) Morfydd Clark è stata scritturata come protagonista di Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, la nuova serie dell'universo Tolkien, dove avrà l'enorme sfida di interpretare un personaggio iconico del cinema, già portato sullo schermo dalla grande Cate Blanchett. Nella nuova opera televisiva di Prime Video, l'attrice è una versione più giovane di Galadriel, che qui non è ancora una regina elfica, ma una guerriera che deve affrontare ogni sorta di ostacoli e avversità lungo il suo percorso per diventare la potente donna che ha avuto un incontro con Frodo mentre era in missione per distruggere l'anello del potere. È una Galadriel diversa e la Clark, che ha già vinto un BAFTA come miglior attrice, ha raccolto la sfida e ha ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Morfydd Clark è stata scritturata come protagonista di Il– Glidel Potere, ladell'universo Tolkien, dove avrà l'enorme sfida di interpretare un personaggio iconico del cinema, già portato sullo schermo dalla grande Cate Blanchett. Nellaopera televisiva di Prime Video, l'attrice è una versione più giovane di, che qui non è ancora una regina elfica, ma una guerriera che deve affrontare ogni sorta di ostacoli e avversità lungo il suo percorso per diventare la potente donna che ha avuto un incontro con Frodo mentre era in missione per distruggere l'anello del potere. È unadiversa e la Clark, che ha già vinto un BAFTA come miglior attrice, ha raccolto la sfida e ha ...

caroligixyellow : @onlydeppp serie tv: stranger things film: sotto il sole di amalfi libro: noi due come in un sogno, l'ho iniziato… - bubblebloooo : @boosbis Concordo!! Vedi un sacco di serie, programmi e film con più di un personaggio gay (specifico uomo) e di bi… - 72pare : RT @Belzebu6663: La #Gelmini esce da #ForzaItalia e si porta dietro #Brunetta : se trova anche gli altri 6 può fare un remake del film… - BUCKYNARA : che fate quando vi annoiate in casa? (non ditemi che guardate film/serie o che leggete perché non faccio altro??) - ladymovn : @onlydeppp serie: finita Heartstopper e ora sto vedendo Doctor Who (entrambe stupende) film: Mean Girls (carino) li… -