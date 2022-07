I casi segnalati in tutti i paesi d’Europa sono stati ben 10604 (Di giovedì 21 luglio 2022) Vaiolo delle scimmie, Italia in zona rossa nella mappa dell’Ecdc mentre il rosso scuro tocca a Spagna, Portogallo, Francia e Germania Vaiolo delle scimmie, Italia in zona rossa nella mappa dell’Ecdc su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Vaiolo delle scimmie, Italia in zona rossa nella mappa dell’Ecdc mentre il rosso scuro tocca a Spagna, Portogallo, Francia e Germania Vaiolo delle scimmie, Italia in zona rossa nella mappa dell’Ecdc su Donne Magazine.

maverick_fa : DALL'INIZIO DELL'ANNO SONO STATI SEGNALATI 14 MILA CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN OLTRE 70 PAESI - MaxRonchi4 : DALL'INIZIO DELL'ANNO SONO STATI SEGNALATI 14 MILA CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN OLTRE 70 PAESI - ANSA_Salute : Ha sfondato i mille casi la conta globale delle #epatiti da causa sconosciuta nei bambini. Secondo l'ultimo aggiorn… - CorriereAlbaBra : Due casi di positività in persone del virus West Nile sono stati notificati ieri in Piemonte, uno in provincia di N… - MassimoChiaram7 : RT @Link4Universe: La pandemia in Italia fino ad ora in numero di casi giornalieri segnalati. -