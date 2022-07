House of the Dragon: già pronto il rinnovo per la seconda stagione? (Di giovedì 21 luglio 2022) Stando a Casey Bloys, a capo di HBO, “ci sono buone probabilità per il rinnovo della serie” House of the Dragon. Non è nemmeno andata in onda che già ci si aspetta (e si spera) un successo tale da confermarne il rinnovo. In arrivo il 22 agosto sugli schermi mondiali, è certamente una delle serie più attese dell’anno e punta tutto sul riconquistare i fan dell’universo di George R. R. Martin perduti con uno dei finali più deludenti e controversi che si ricordino. Con gli oltre 19 milioni di spettatori fissi, Game of Thrones è stato, più che un franchise, un fenomeno che ha fatto riappassionare al fantasy di draghi, cavalieri, passando per aspre vicende diplomatiche, imperi schiavisti e una goccia di incesto qua e là. Ora si scommette ancora sul cavallo vincente. Ma le aspettative sono rosee o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Stando a Casey Bloys, a capo di HBO, “ci sono buone probabilità per ildella serie”of the. Non è nemmeno andata in onda che già ci si aspetta (e si spera) un successo tale da confermarne il. In arrivo il 22 agosto sugli schermi mondiali, è certamente una delle serie più attese dell’anno e punta tutto sul riconquistare i fan dell’universo di George R. R. Martin perduti con uno dei finali più deludenti e controversi che si ricordino. Con gli oltre 19 milioni di spettatori fissi, Game of Thrones è stato, più che un franchise, un fenomeno che ha fatto riappassionare al fantasy di draghi, cavalieri, passando per aspre vicende diplomatiche, imperi schiavisti e una goccia di incesto qua e là. Ora si scommette ancora sul cavallo vincente. Ma le aspettative sono rosee o ...

