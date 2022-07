“House of The Dragon”: ecco il trailer della serie HBO (Di giovedì 21 luglio 2022) La produzione arriverà il 22 agosto Manca un mese all’uscita del presule di Game Of Thrones, ovvero “House of The Dragon“, serie HBO che farà il suo debutto esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente. Lo show andrà in onda in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Leggi anche: “House of The Dragon”: il trailer ufficiale della serie HBO Un nuovo capitolo della saga creata dal genio e dalla fantasia di George R.R. Martin e tratta da “Fuoco e Sangue”. House of The Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022) La produzione arriverà il 22 agosto Manca un mese all’uscita del presule di Game Of Thrones, ovvero “of The“,HBO che farà il suo debutto esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente. Lo show andrà in onda in contemporanea assoluta con la messa in ondatv via cavo americana. Leggi anche: “of The”: ilufficialeHBO Un nuovo capitolosaga creata dal genio e dalla fantasia di George R.R. Martin e tratta da “Fuoco e Sangue”.of Theè ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storiaCasa ...

