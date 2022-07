Honda Civic - Un mito | 50 anni e 11 generazioni - FOTO GALLERY

(Di giovedì 21 luglio 2022) Con 27,5 milioni di esemplari piazzati finora, larappresenta uno dei più grandi successi commerciali nella storia dell'auto. Il modello, peraltro, festeggia proprio in questo mese i suoi primi 50di carriera, che ripercorriamo nella nostra ampia rassegna attraverso le sue 11e le innumerevoli versioni. Tra queste non va dimenticata la sportiva Type R, di cui è stata appena svelata l'ultima declinazione, dopo i promettenti numeri registrati sul circuito di Suzuka. Parliamo di un tempo record per la categoria di 2:23.120, più veloce di circa 9 decimi rispetto al primato della serie precedente.

Il nuovoCR - V ibrido si mostra in questi scatti molto interessanti.presenta la quarta generazione del CR - V, uno dei SUV più venduti al mondo insieme al suo più ...dellae ...La nuovaType R 2023 è stata presentata la scorsa notte in un evento speciale a Los Angeles con il pilota superstar della NTT Indycar Series Colton Herta al volante. Versione Type R più potente di ...Dalla capostipite del 1972 alla nuova serie, di cui è stata appena presentata la versione Type R, ripercorriamo la carriera della celebre giapponese ...La nuova generazione della giapponese è ancora più potente ed è stata concepita per garantire una guida sportiva pura. Arriverà in Europa all'inizio del 2023 ...