Highlights diciottesima tappa Tour de France 2022 | il successo di Vingegaard VIDEO

... nella primissima parte della gara, oscilla tra la quattordicesima e laposizione, più ... Ogni giorno alle ore 7.30, appuntamento su Sky Sport 24 con "Show " Mondiali di ...Sam Lowes scatta davanti a tutti per lavolta in carriera, è un pilota d'esperienza per quanto discontinuo, ma quando imbrocca la giornata giusta è un osso duro per tutti. Anche per un ...Il video con gli highlights della diciottesima tappa del Tour de France 2022: ad imporsi sui 143,5 chilometri della Lourdes–Hautacam è Vingegaard.Oggi, giovedì 21 luglio, la diciottesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada, ovvero la frazione Lourdes-Hautacam, di 143.2 km, ha premiato Jonas Vingegaard, giunto al traguardo da sol ...