Harley Quinn & The Joker: Soul Mind, Christina Ricci darà voce all'amata villain nel nuovo podcast (Di giovedì 21 luglio 2022) L'attrice Christina Ricci sarà la voce della villain di Gotham City nel nuovo podcast Harley Quinn & The Joker: Soul Mind. Christina Ricci sarà la voce di Harley Quinn in un nuovo podcast realizzato grazie alla collaborazione tra Spotify, DC e Warner Bros. Lo sviluppo sarà curato da Eli Horowitz, già autore e produttore di Homecoming. Harley Quinn & The Joker: Soul Mind racconterà la storia di Harley Quinn, la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022) L'attricesarà ladelladi Gotham City nel; Thesarà ladiin unrealizzato grazie alla collaborazione tra Spotify, DC e Warner Bros. Lo sviluppo sarà curato da Eli Horowitz, già autore e produttore di Homecoming.; Theracconterà la storia di, la ...

_thousxnd : Eddie Munson si es el Harley Quinn de los hombres jajsjsjsjjsjs - BestMovieItalia : Harley Quinn, una nuova attrice si prepara ad esordire nel ruolo. Ecco di chi si tratta - - wonderstigma : os nerds de harley quinn usando blusa de 'release the snyder cut' e 'the last jedi is not canon' eu dei uma risada - ArrowverseITA : #harleyquinn 3: Ecco il trailer red band dello show #hbo! Violenza garantita... - BarbieXanax : ? 20€ per la skin di Harley Quinn su Fortnite ? -