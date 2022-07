Hai figli minori? 500 euro per te | bonus in scadenza | affrettati

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 luglio 2022)500per coloro che hanno iè un sostegno fondamentale per molte famiglia. Ma stai attento perché l’incentivo è in: ecco che cosa c’è da sapere. Il governo italiano ha introdotto una serie di misure a sostegno per le famiglie che sono in difficoltà da un punto di vista economico, soprattutto in questo periodo dove le spese sono diventate insostenibili per molti. Tra questi incentivi c’è anche ilper coloro che hanno dei. Ma come tutte le misure, anche questa ha unaper cui bisogna affrettarsi. Fonte Foto Adobe stockNon è una novità il fatto che molte famiglie italiane si ritrovano a fare i conti con costi esorbitanti dovuti ai tanti rincari. Il problema ...