"Ha tradito la sua storia". Altro strappo in Forza Italia, lascia anche Brunetta (Di giovedì 21 luglio 2022) Un Altro strappo in Forza Italia. Dopo l'addio di Maria Stella Gelmini anche Renato Brunetta lascia il partito di Silvio Berlusconi: "Ha tradito la sua storia" annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione. Sono gli effetti della crisi di governo e dell'addio di Mario Draghi che ha rassegnato le sue dimissioni. “Non sono io che lascio - spiega Brunetta - ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l'europeismo, l'atlantismo, il liberalismo, l'economia sociale di mercato, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Unin. Dopo l'addio di Maria Stella GelminiRenatoil partito di Silvio Berlusconi: "Hala sua" annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione. Sono gli effetti della crisi di governo e dell'addio di Mario Draghi che ha rassegnato le sue dimissioni. “Non sono io che lascio - spiega- ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che hato se stessa e ha rinnegato la sua. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l'europeismo, l'atlantismo, il liberalismo, l'economia sociale di mercato, ...

