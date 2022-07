Guendalina Tavassi ha un nuovo lavoro: "Sarò in Turchia" (Di giovedì 21 luglio 2022) Guendalina Tavassi ha svelato ai fan quale sarebbe il nuovo impiego che nei prossimi mesi la porterà in Turchia. Guendalina Tavassi ha un nuovo lavoro: “Sarò in Turchia” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)ha svelato ai fan quale sarebbe ilimpiego che nei prossimi mesi la porterà inha un: “in” su Donne Magazine.

ParliamoDiNews : Tavassi, il nuovo lavoro di Guendalina: `Sarò in Turchia` #tavassi #guendalina #sarò #turchia #21luglio - JustNowOne : Guendalina Tavassi diventa guida turistica per ritocchini in Turchia - Gossip e TV - DardiValentina : RT @martyisbackk: Guendalina Tavassi in diretta ha raccontato di come la polizia non l’abbia tutelata neanche davanti a video e audio dell’… - ParliamoDiNews : Guendalina Tavassi, lavoro in Turchia/ Guida turistica di ritocchini: e il fidanzato… #GuendalinaTavassi #20luglio - BITCHYFit : Tavassi, il nuovo lavoro di Guendalina: “Sarò in Turchia” -