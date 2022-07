FIGC : Gravina ricevuto dal Sindaco di Napoli, al centro dell’incontro la promozione del binomio sport e sociale e lo svil… - lacittanews : 'Ci ha lasciati nel pomeriggio, all'età di 89 anni, Luciano Nizzola, Presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996.… - campobassolive : Campobasso, il sindaco Gravina incontra il nuovo questore Montaruli - smilypapiking : RT @ilfoglio_it: 'Nessuna prova. I motivi d’appello sono incongrui, insufficienti e fuori dal binario di legalità'. Così la pg Celestina Gr… - giuslagana : Processo Eni. La procuratrice generale Gravina non impugna la sentenza di assoluzione di primo grado sulla presunta… -

Agenzia ANSA

Il presidente della Figc Gabrieleè stato ricevuto a Palazzo San GiacomoSindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La promozione del binomio sport e sociale, lo sviluppo del territorio e gli investimenti nel campo della ...Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone H Squadra FBCDoppio colpo per il, che continua a rafforzare la rosa a disposizione del duo Summa - Ragone. Dopo le recenti ...2017 al 2019, ... Gravina dal sindaco di Napoli, promuovere sport e sociale - Calcio La piazza si è mobilitata per chiedere a gran voce l’uscita di scena immediata di Gesuè e De Francesco, i due reggenti della società, come riportato dal ...Il presidente della Figc Gabriele Gravina è stato ricevuto a Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (ANSA) ...