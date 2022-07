Granit Xhaka, coraggioso dell’Arsenal, riflette sull’occasione mancata dall’AS Roma (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 23:23:06 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 20 luglio 2022 22:23Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2022 22:35 Il veterano della nazionale svizzera Granit Xhaka è stato a lungo una figura di divisione tra i fan dell’Arsenal da quando è arrivato nel nord di Londra dai giganti Geran Borussia Mönchengladbach nell’estate del 2016 durante i giorni calanti del regno di Arsène Wenger. Una stella a pieno titolo per Die Föhlen, Xhaka ha avuto una reputazione composta da leadership, creatività e cartellini rossi. Nonostante sia entrato nella sua settima stagione con il club, il nativo del Basilea è ancora nel bel mezzo di riparare la sua immagine e il legame con molti fan dell’Arsenal dopo ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 23:23:06 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 20 luglio 2022 22:23Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2022 22:35 Il veterano della nazionale svizzeraè stato a lungo una figura di divisione tra i fanda quando è arrivato nel nord di Londra dai giganti Geran Borussia Mönchengladbach nell’estate del 2016 durante i giorni calanti del regno di Arsène Wenger. Una stella a pieno titolo per Die Föhlen,ha avuto una reputazione composta da leadership, creatività e cartellini rossi. Nonostante sia entrato nella sua settima stagione con il club, il nativo del Basilea è ancora nel bel mezzo di riparare la sua immagine e il legame con molti fandopo ...

paxer89 : Io che attendo che Granit Xhaka non vesta più la maglia dell'Arsenal - SilvestriP : La trattativa #Frattesi ricorda quella con Granit #Xhaka. #ASRoma non intende farsi prendere in giro, ha fissato il… -