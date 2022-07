Grande Fratello Vip, il fidanzato di Guenda Goria punge Selvaggia Roma dopo l'annuncio della sua gravidanza (Di giovedì 21 luglio 2022) La replica di Mirko Gancitano dopo che la Roma aveva attaccato l'ex gieffina per aver condiviso la notizia dell'aborto. Leggi su comingsoon (Di giovedì 21 luglio 2022) La replica di Mirko Gancitanoche laaveva attaccato l'ex gieffina per aver condiviso la notizia dell'aborto.

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - tuttopuntotv : Ex tronista deluso per l’esclusione dal Grande Fratello Vip: “Finisce male” #UominieDonne #gfvip #gfvip7 - rizzello700 : @kat_prima ?? i media hanno gestito la comunicazione in perfetto stile grande fratello o amici.... - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è in dolce attesa: l'annuncio su Instagram - paola_strange : @Z_ARWAR @Anto74745879 @Pe_1801 ...una vita pre covid, passata tra stadio e grande fratello. Se le cose dovessero a… -