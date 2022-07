Grand Hotel – Intrighi e passioni 3 anticipazioni 22 luglio 2022, la scomparsa di Alicia (Di giovedì 21 luglio 2022) Torna su Canale 5, Grand Hotel – Intrighi e passioni con la terza e ultima stagione venerdì 22 luglio 2022 che riparte dall’esplosione che nel finale della seconda stagione ha devastato l’Hotel. La deflagrazione ha ferito diverse persone tra le quali Julio e sembra che nessuno riesca a trovare Alicia da nessuna parte. Durante i due episodi trasmessi ci sarà una new entry, un’avvocato amica della giovane che si darà da fare per capire che cosa le sia accaduto. La fiction andrà in onda alle ore 21:30 circa e contemporaneamente in streaming. Sul sito Mediaset Infinity sono disponibili le precedenti due stagioni. Trama di Grand Hotel – Intrighi e passioni 3, 22 luglio ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 luglio 2022) Torna su Canale 5,con la terza e ultima stagione venerdì 22che riparte dall’esplosione che nel finale della seconda stagione ha devastato l’. La deflagrazione ha ferito diverse persone tra le quali Julio e sembra che nessuno riesca a trovareda nessuna parte. Durante i due episodi trasmessi ci sarà una new entry, un’avvocato amica della giovane che si darà da fare per capire che cosa le sia accaduto. La fiction andrà in onda alle ore 21:30 circa e contemporaneamente in streaming. Sul sito Mediaset Infinity sono disponibili le precedenti due stagioni. Trama di3, 22...

