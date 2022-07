Governo: Violi (M5s), 'siamo vicini a famiglie e lavoratori, ma responsabilità è di Lega e Fi' (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - "Avevamo posto questioni economiche e sociali, ci è stato risposto con una richiesta di deLega in bianco e schiaffi in faccia. Arrivati a questo punto meglio siano i cittadini a esprimersi in merito ai programmi delle forze politiche". Così Dario Violi, coordinatore regionale del M5s Lombardia, commenta la caduta del Governo Draghi. Alle accuse aver causato la crisi insieme al Pd, Violi risponde: "Tutto il Paese ha visto Lega e Forza Italia decidere di far cadere il Governo. Una scelta dettata esclusivamente da ragioni di opportunismo politico. Abbiano almeno la decenza di assumersene la responsabilità. Fontana e il centrodestra lombardo non fuggano come Salvini, che ieri in Senato non ha nemmeno avuto il coraggio di prendere la parola per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - "Avevamo posto questioni economiche e sociali, ci è stato risposto con una richiesta di dein bianco e schiaffi in faccia. Arrivati a questo punto meglio siano i cittadini a esprimersi in merito ai programmi delle forze politiche". Così Dario, coordinatore regionale del M5s Lombardia, commenta la caduta delDraghi. Alle accuse aver causato la crisi insieme al Pd,risponde: "Tutto il Paese ha vistoe Forza Italia decidere di far cadere il. Una scelta dettata esclusivamente da ragioni di opportunismo politico. Abbiano almeno la decenza di assumersene la. Fontana e il centrodestra lombardo non fuggano come Salvini, che ieri in Senato non ha nemmeno avuto il coraggio di prendere la parola per ...

