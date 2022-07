Governo ultime notizie oggi, Draghi ha dato le dimissioni. Brunetta lascia FI (Di giovedì 21 luglio 2022) "La destra e il M5S fanno cadere Mario Draghi", è il titolo pubblicato in prima pagina su Le Figaro, il grande quotidiano conservatore della Francia. Ore 8, cosa si aspettano i mercati "La scelta di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) "La destra e il M5S fanno cadere Mario", è il titolo pubblicato in prima pagina su Le Figaro, il grande quotidiano conservatore della Francia. Ore 8, cosa si aspettano i mercati "La scelta di ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - berlusconi : Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma. Il centrodestra di gover… - fanpage : Conte e Salvini, in una riedizione del governo giallorosso, hanno fatto mancare la fiducia al governo #Draghi', ha… - LavoriPubblici : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, alla luce del voto e delle dichiarazioni espresse ieri al Se… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che lascio, ma è… -