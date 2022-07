**Governo: Sgarbi, 'Draghi rimpianto, sinistra farà campagna su questo'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "In realtà, la maggioranza c'era. Bastava che Draghi tenesse conto che la maggioranza dei Cinque Stelle coincideva con Di Maio, che aveva settanta, ottanta deputati ovvero il massimo a cui i 5 Stelle potessero ambire, e gli altri andavano alla deriva, ed era fatta. C'è un singolare sadismo in queste dimissioni, come se Draghi avesse voluto un pretesto per andarsene. Che corrisponde esattamente a quello che ha fatto". A fare l'analisi dell'attuale situazione politica italiana all'Adnkronos è Vittorio Sgarbi, che commenta così le dimissioni di Mario Draghi e l'apertura della crisi di governo. "Andandosene adesso, Draghi determinerà un rimpianto nell'opinione pubblica -è l'opinione di Sgarbi- la considerazione della follia di aver fatto cadere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "In realtà, la maggioranza c'era. Bastava chetenesse conto che la maggioranza dei Cinque Stelle coincideva con Di Maio, che aveva settanta, ottanta deputati ovvero il massimo a cui i 5 Stelle potessero ambire, e gli altri andavano alla deriva, ed era fatta. C'è un singolare sadismo in queste dimissioni, come seavesse voluto un pretesto per andarsene. Che corrisponde esattamente a quello che ha fatto". A fare l'analisi dell'attuale situazione politica italiana all'Adnkronos è Vittorio, che commenta così le dimissioni di Marioe l'apertura della crisi di governo. "Andandosene adesso,determinerà unnell'opinione pubblica -è l'opinione di- la considerazione della follia di aver fatto cadere ...

Secchicandi2 : RT @ALFO100897: @Palazzo_Chigi Mi perdoni 'ex' presidente #Draghi ma non ho ben capito chi le aveva chiesto di rimanere alla guida del gove… - TV7Benevento : **Governo: Sgarbi, 'Draghi rimpianto, sinistra farà campagna su questo'** - - ALFO100897 : @Palazzo_Chigi Mi perdoni 'ex' presidente #Draghi ma non ho ben capito chi le aveva chiesto di rimanere alla guida… - TelemiaLaTv : Governo, Sgarbi: “alle prossime elezioni sarà Meloni contro Draghi” - cgcronos : Crisi di governo, Vittorio Sgarbi massacra Mario Draghi: “Sarà il candidato premier del centrosinistra” -