Governo | Salvini | ' pronti a vincere le politiche e in Lombardia nel 2023'

Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Il centrodestra è pronto a vincere le elezioni politiche il 25 settembre e a confermarsi alle Regionali della primavera 2023. In particolare, in Lombardia il nostro Attilio Fontana lavorerà fino all'ultimo giorno nell'interesse dei cittadini e prima di affrontare la campagna elettorale. Uniti si vince". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

