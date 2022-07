Governo, Renzi “L'Italia pagherà il prezzo di questo errore” (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come promotore della raccolta firme per Mario Draghi, vorrei che vi arrivasse il mio e nostro grazie per aver sostenuto la battaglia a sostegno del nostro Presidente del Consiglio. La nostra petizione – unita a quella dei sindaci e di tanti altri esponenti della società civile – ha svolto un ruolo prezioso, riconosciuto ieri in Aula dallo stesso Draghi. Purtroppo non è bastato. L'assurda e surreale crisi di Governo voluta dal Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte si è conclusa con le dimissioni di Draghi. E nello sfascio ha giocato un ruolo decisivo anche la decisione di Lega e Forza Italia di accordarsi ai grillini: Salvini e Berlusconi sono corresponsabili di questo tragico autogol”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in una e-mail inviata ai 107.248 firmatari della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come promotore della raccolta firme per Mario Draghi, vorrei che vi arrivasse il mio e nostro grazie per aver sostenuto la battaglia a sostegno del nostro Presidente del Consiglio. La nostra petizione – unita a quella dei sindaci e di tanti altri esponenti della società civile – ha svolto un ruolo prezioso, riconosciuto ieri in Aula dallo stesso Draghi. Purtroppo non è bastato. L'assurda e surreale crisi divoluta dal Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte si è conclusa con le dimissioni di Draghi. E nello sfascio ha giocato un ruolo decisivo anche la decisione di Lega e Forzadi accordarsi ai grillini: Salvini e Berlusconi sono corresponsabili ditragico autogol”. Lo scrive il leader diViva Matteo, in una e-mail inviata ai 107.248 firmatari della ...

GiovaQuez : Renzi: 'Domani qualcuno perde la faccia, ma l`Italia non perde il governo' #inonda - carlosibilia : Siamo stati oggetto di attacchi politici per metterci alla porta, il cdx ha tentato all-in per eliminarci. È sempre… - fattoquotidiano : Governo, Matteo Renzi alla stampa estera: “Draghi è uno statista affidabile, Conte uno stagista roso dall’invidia” - simo2791 : @matteorenzi Il lavoro del popolo invece è far sì che #renzi e quelli di #italiaviva non vengano mai più eletti in… - INGFiore2 : RT @HSkelsen: Cretini, il danno non l'avete fatto a Renzi, che è benestante e vive benissimo senza la politica. L'avete fatto al paese vota… -