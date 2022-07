Governo, Renzi: “Alleati con Pd se lascia M5s? Annullino le primarie insieme in Sicilia e ne parliamo” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ormai è chiaro ci saranno le elezioni, a tutti quelli che dicono i politici sono tutti uguali rispondo no, noi abbiamo portato Draghi, Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa”. Ad attaccare fuori dalla Camera dei deputati il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, prima di incontrare i deputati del suo partito. “C’è chi costruisce e chi distrugge alle elezioni tocca ai cittadini scegliere. Chi invece ha voluto lo sfracello e il disastro si assuma le responsabilità”, ha continuato. E sull’ipotesi di alleanza con il Pd, se i dem considereranno conclusa l’esperienza del campo largo con i 5 Stelle, attacca: “Domenica prossima in Sicilia fanno le primarie con i grillini, prima Annullino le primarie, poi ne parliamo”. Per poi scherzare con i cronisti, con accanto la deputata dem ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ormai è chiaro ci saranno le elezioni, a tutti quelli che dicono i politici sono tutti uguali rispondo no, noi abbiamo portato Draghi, Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa”. Ad attaccare fuori dalla Camera dei deputati il leader di Italia Viva, Matteo, prima di incontrare i deputati del suo partito. “C’è chi costruisce e chi distrugge alle elezioni tocca ai cittadini scegliere. Chi invece ha voluto lo sfracello e il disastro si assuma le responsabilità”, ha continuato. E sull’ipotesi di alleanza con il Pd, se i dem considereranno conclusa l’esperienza del campo largo con i 5 Stelle, attacca: “Domenica prossima infanno lecon i grillini, primale, poi ne”. Per poi scherzare con i cronisti, con accanto la deputata dem ...

