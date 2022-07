Governo, regista Vicari: “Urne unico modo per fare chiarezza, anche se vince Meloni” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il fatto di mettere al ‘riparo dal disastro’ evitando le elezioni è un tipo di scelta che non porta bene al Paese. E’ l’errore che è stato fatto alla caduta del Governo giallo-verde, così come nel 2011 alla caduta del Governo Berlusconi. Bisognava andare alle Urne: come si è visto, fare questi impicci di Governo serve a poco. Draghi ha pagato questa mancanza di chiarezza e di lucidità”. A dirlo all’Adnkronos è il regista Daniele Vicari che, nel giorno delle dimissioni del premier Mario Draghi, analizza le cause che hanno portato alla crisi in corso. “Si è definitivamente usurato lo strumento dei ‘governi istituzionali’ -spiega Vicari – Solo le elezioni possono riparare il danno, come è stato fatto in altri Paesi. Se ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il fatto di mettere al ‘riparo dal disastro’ evitando le elezioni è un tipo di scelta che non porta bene al Paese. E’ l’errore che è stato fatto alla caduta delgiallo-verde, così come nel 2011 alla caduta delBerlusconi. Bisognava andare alle: come si è visto,questi impicci diserve a poco. Draghi ha pagato questa mancanza die di lucidità”. A dirlo all’Adnkronos è ilDanieleche, nel giorno delle dimissioni del premier Mario Draghi, analizza le cause che hanno portato alla crisi in corso. “Si è definitivamente usurato lo strumento dei ‘governi istituzionali’ -spiega– Solo le elezioni possono riparare il danno, come è stato fatto in altri Paesi. Se ...

