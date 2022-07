Governo | Quirinale | prima riunione nuove Camere il 13 ottobre

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Si terrà il 13ladelle. E’ quanto previsto da uno dei decreti firmati oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmati dal presidente del Consiglio Draghi e dalla ministra dell’Interno Lamorgese al. Mattarella ha firmato anche il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il 25 settembre 2022, nonché il decreto di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per le elezioni per il Senato. Il decreto di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e delle ripartizioni al territorio della circoscrizione Estero del numero dei ...

petergomezblog : Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “To… - repubblica : #crisidigoverno Quirinale: 'Draghi ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente de… - fanpage : Il premier Mario #Draghi si è dimesso. 'Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in caric… - bizcommunityit : #governo ultime notizie, Draghi alle 9 alla Camera. Poi salirà al Quirinale - SoccorsiG : Draghi e Lamorgese al Quirinale per la convocazione delle elezioni -

#ViminaleBeach" A metà pomeriggio, il premier Mario Draghi sale ale controfirma il ... Ilguidato da Mario Draghi, in carica per gli affari correnti, invece avrà il compito di mettere ...E' venuto meno il sostegno parlamentare ale l'assenza di prospettive per una nuova maggioranza", le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. /Mattarella scioglie le Camere, si va a elezioni anticipate. Monito del Quirinale sui tempi del Pnrr. Draghi invita i ministri a rimettersi al lavoro per affrontare inflazione e pandemia. Il governo pr ...Il capo dello Stato ha preso atto delle dimissioni del premier e del Governo, che resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti: "Grazie a Mario Draghi e ai ministri per l'impegno profuso in ...